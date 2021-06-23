"3 نساء أخرجن الهلال .. المقال الذي كُتب بدون معلومات كافية "

مقال أثار الجدل في السعودية والمغرب

حرص الكاتب الصحفي صالح الحمادي، على توضيح ما جاء في المقال الذي كتبه وأثار الجدل عام 2010، والذي حمل عنوان "3 نساء أخرجن الهلال"، وهو ما تسبب في غضب المسؤولين في المملكة والمغرب.

وكان الحمادي قد نشر مقالًا صحفيًا عبر صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، يشرح خلاله أسباب رحيل المدرب البلجيكي إريك جيريتس، لتدريب المنتخب المغربي في أكتوبر 2010.

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الحمادي قال خلال تصريحات عبر قناة 24 الرياضية السعودية: "حدث ما حدث، فهم المقال بشكل سيء، لم أقصد المعنى الذي فهمه الجميع، والمعنى في باطن الشاعر".

وتابع: "عندما تحدثت أنه كان بالفعل إيريك جيريتس لم نكن نعلم كيف ذهب وتم التعاقد معه، لو كنا نعلم التفاصيل لما كتبت هذا المقال".

واستطرد قائلًا: "تلك المعطيات والمعلومات التي كانت عندي، كتبت بها المقال، لأنه جالس يسرب المساعد والزوجات، تسريب انسحاب تكتيكي، لو كنا نعلم أن السعودية تنازلت للمغرب لتدريبه، كنا سنؤيد الأمر".

واختتم صالح الحمادي تصريحاته قائلًا: "في النهاية طاعة ولي الأمر واجبة في هذا الأمر، لو كنت أعلم كافة المعطيات معي كنت من المستحيل أن أكتب هذا المقال".