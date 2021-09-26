الإصابة ستار لأزمة كبيرة بين البيروفي وإدارة فهد بن نافل

سخر الإعلامي الرياضي مبارك الشهري من أزمة البيروفي أندريه كاريلو؛ الجناح الأيمن، مع ناديه الهلال السعودي، ومن علاقة المودة بينهما.

ما هي مشكلة كاريلو؟

فجرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل، عن أن خبر معاناة البيروفي من إصابة في الظهر مجرد ستار لأزمة كبيرة بينه وبين الإدارة.

التقارير تؤكد عدم حصول اللاعب على مستحقاته المالية المتأخرة وهو ما أغضبه، وجعله يتمرد، بل ربما يفكر في فسخ عقده، مع استبعاده من القائمة الآسيوية. (طالع التفاصيل)

"صدقت وكبرت المخدة"

الإعلامي مبارك الشهري نشر خبر قديم عن علاقة كاريلو بالهلال، إذ أكد الإعلام الهلالي وقتها أن اللاعب رفض الزيادة المالية في عقده، ليثبت أنه لا يلعب للزعيم من أجل الأموال.

وعلق الشهري: "بحسب اعلامهم : قبل سنة كان رافض زيادة راتبه بسبب المودّة، طبعاً انا وقتها صدقت الخبر و كبّرت المخدة".

بحسب اعلامهم :

قبل سنة كان رافض زيادة راتبه بسبب المودّة

طبعاً انا وقتها صدقت الخبر و كبّرت المخدة https://t.co/4U6SVVYVGm pic.twitter.com/Bwy0gtB9TP — مبارك الشهري (@Mubark_m9) September 26, 2021

كاريلو يحارب للعب للهلال:

صاحب الـ30 عامًا واجه عدة انتقادات في بداية مسيرته مع الهلال، خاصةً من إعلام بلاده ومدرب منتخب بيرو، الذي طالبه باللعب في أحد الدوريات الأوروبية من أجل الانضمام للمنتخب.

ورغم الهجوم عليه من المدرب في أكثر من مناسبة إلا أن المستويات التي قدمها كاريلو مع الهلال، دفعت الجهاز الفني لبيرو للاعتماد عليه وليس استبعاده.

البيروفي يلعب للهلال منذ صيف عام 2019، إذ انضم قادمًا من بنفيكا البرتغالي، ولا يزال عقده ممتدًا حتى نهاية موسم 2022-23.

خلال هذه السنوات، شارك كاريلو في 112 مباراة، سجل خلالها 20 هدفًا، وصنع 21 آخرين.

وحصد اللاعب مع رفاقه لقب الدوري المحلي مرتين، لقب دوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر المحلي.

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