الجناح البيروفي يدعي الإصابة لسببين..

أزمة على وشك الانفجار في وجه مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، بطلها البيروفي أندريه كاريلو؛ جناح أيمن الفريق.

كاريلو والإصابة:

بحسب الأنباء الرسمية المعلنة من قبل نادي الهلال فإن البيروفي غاب عن ديربي الرياض الماضي أمام الشباب، بداعي معاناته من الإصابة في الظهر.

ومن المقرر بحسب المركز الطبي للزعيم أن يغيب كاريلو عن الملاعب لمدة شهر على الأكثر، ليعود في منتصف أكتوبر المقبل، للمشاركة في المباريات الرسمية.

أنباء إصابة الجناح الإيمن سبقتها شائعات عن معاناته من كسر في الظهر، تعرض له خلال نزوله في المسبح، لكن تم نفي هذه الأخبار، وأُعلن عن أنها مجرد كبوة.

كاريلو يتمرد:

إصابة اللاعب تبدو مجرد غطاء لمشكلة كبيرة، بحسب الإعلامي الرياضي ماجد القحطاني، الذي نفى معاناة كاريلو من أي إصابة خلال الفترة الحالية.

القحطاني أكد أن هناك مشكلة مستحقات مالية بين صاحب الـ30 عامًا وإدارة النادي، دفعت اللاعب للتمرد، بل والتفكير في فسخ التعاقد.

وكتب الإعلامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": بحسب مصادرنا كاريلو لاعب الهلال لايعاني من أي إصابه وينوي بطلب الغاء عقده بسبب عدم دخوله ضمن القائمه الآسيويه وتأخر بعض مستحقاته".

خاص |



بحسب مصادرنا #كاريلو لاعب #الهلال لايعاني من أي إصابه وينوي بطلب الغاء عقده بسبب عدم دخوله ضمن القائمه الآسيويه وتأخر بعض مستحقاته . — ‏مـاجد القحطاني (@MajedAldawwd9) September 25, 2021

ماذا قدم كاريلو مع الهلال؟

البيروفي يلعب للهلال منذ صيف عام 2019، إذ انضم قادمًا من بنفيكا البرتغالي، ولا يزال عقده ممتدًا حتى نهاية موسم 2022-23.

خلال هذه السنوات، شارك كاريلو في 112 مباراة، سجل خلالها 20 هدفًا، وصنع 21 آخرين.

وحصد اللاعب مع رفاقه لقب الدوري المحلي مرتين، لقب دوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر المحلي.

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