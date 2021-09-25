نادٍ كندي قد يحرم جيوفينكو من العودة للدوري السعودي

النادي الكندي هقد يعرقل مسألة عودة جيوفينكو للدوري السعودي

أكدت تقارير صحفية، على أن النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، موجود على رادار أحد الأندية السعودية الكبرى، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جيوفينكو رحل عن نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد أن تم إنهاء التعاقد بينه وبين إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل، من أجل تسجيل اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا بدلًا منه.

وأشارت صحيفة "مكة" السعودية إلى أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، تدرس ملفات عدد من اللاعبين الأجانب غير المرتبطين خلال الفترة الحالية بعقود، من أجل التعاقد مع أحدهم.

الأهلي يريد ضم لاعب أجنبي، لكي يحل بدلًا من الصربي ليوبومير فيسا، الذي سيرحل عن الراقي عقد إنهاء عقده خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الأهلي تريد التعاقد مع النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، حيث يوجد اسمه ضمن الأسماء المطروحة على طاولة مجلس إدارة الأهلي.

ويبقى أحد الأندية الكندية، هو أبرز العوائق أمام عودة جيوفينكو إلى الدوري السعودي، حيث هناك عرضًا من كندا للتعاقد مع جيوفينكو، وقد يوافق عليه اللاعب الإيطالي.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد اتخذ قرارًا بمنع الأهلي من التسجيل، بسبب عدم سداد مستحقات مالية لمدربي الفريق السويسري كريستيان جروس، والصربي فلادان ميلويفيتش، ولكن الإدارة في طريقها لتسديد تلك المستحقات وإنهاء الأزمة.