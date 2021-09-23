الجابر .. بين الإشادة وتقليل

أعاد الإعلامي الرياضي سامي الحريري الجمهور لهاتريك سجله سامي الجابر؛ نجم الهلال السعودي الأسبق، في مرمى الشباب، واصفًا إياه بالأسطورة، لكن كان للإعلامي عبد العزيز الهشبول رأيًا آخر.

الجابر كان قد سجل ثلاثية في مرمى الليث الأبيض، خلال مباراة جمعت الفريق في عام 1999.

الهشبول نشر فيديو الهاتريك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقًا: "هاتريك الأسطورة سامي الجابر في شباك الليوث موسم 1999م عز سنوات تنافس الفريقين.. الهدف الثاني خرافي تسحيييب، والهدف الثالث بعده بدقيقة، تعامل مهاجم حقيقي أمام المرمى".

وأضاف: "رحم الله محمد العبدالله الفيصل القائل: سامي لا قبله ولا بعده".

"لاعب ورقي"

الاختلاف حول أسطورية الجابر محل جدل كبير بين الجماهير والنقاد الرياضيين، ما بين من يرى أن ماجد عبد الله؛ نجم النصر الأسبق، هو أسطورة الكرة السعودية الحقيقي، وما بين من يرى الجابر هو الأحق باللقب.

الهشبول أحد المعترضين على أسطورية الجابر، فلم تُعجبه إشادة الحريري بنجم الزعيم الأسبق.

ورد الهشبول على تغريدة الحريري، إذ كتب: "اصلا لاعب ورقي"، لتثور جماهير الهلال عليه، للتقليل من أحد نجوم الفريق السابقين.

اصلا لاعب ورقي https://t.co/wyV8PIuDJ4 — عبدالعزيز الهشبول (@azizalhashbool) September 23, 2021

يذكر أن الهلال والشباب حاليًا يلتقيان على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الزعيم يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد عشر نقاط من أربع مباريات، بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب الصدارة، والذي خاض خمس مباريات.

أما الشباب فيعاني بالموسم الحالي، ويأتي بالمركز الـ11 بخمس نقاط.

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