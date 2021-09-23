مجلس الزعيم برئاسة فهد بن نافل تعامل بطريقة سيئة مع جيوفينكو وفقًا للصحفي الإيطالي شيريا

تحول كبير في العلاقة بين نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، وبين الإيطالي سيباستيان جيوفينكو؛ لاعب وسط الفريق، قد يتسبب في أضرار كبيرة للزعيم خلال الفترة المقبلة.

ماذا يحدث بين الهلال وجيوفينكو؟

الجهاز الفني للزعيم بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم، اتفق مع الإدارة على عدم الحاجة الفنية للنملة الذرية، لكن كانت المفاجأة تصرف الإدارة مع اللاعب..

وفقًا للصحفي الإيطالي نيكولو شيريا فإن جيوفينكو طلب الاستمرار في صفوف الأزرق، مقابل تخفيض راتبه والتنازل عن بعض المستحقات المالية، لكن قوبل طلبه بالرفض.

الصحفي الإيطالي أشار كذلك إلى أن النادي العاصمي أغلق أبواب التدريب أمام اللاعب، لإجباره على الرحيل أكثر من مرة، بجانب إلغاء إقامته في المملكة. (طالع التفاصيل)

شيريا كذلك أوضح أن هذا التصرف سيفتح به الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تحقيقًا، قد يُسفر عن حرمان الهلال من المشاركة في دوري أبطال آسيا.

"ما يحدث فضيحة"

الإعلامي الرياضي فهد الدريهم وصف ما يحدث بالفضيحة للرياضة السعودية، معربًا عن ثقته في كشف إدارة الهلال للحقيقة.

وكتب الدريهم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "موضوع جيفنكو ومدى صحة الاخبار من عدمها ان حدث اعتبرها فضيحة ل اتحادنا او من يقف على الرياضة، اتمنى ان يكون المتداول كذبه مفتعله".

وأضاف: "ثقتنا كبيرة في ادارة الهلال ومن يقف على الهرم لكشف ذلك".

ماذا قدم جيوفينكو مع الهلال؟

لاعب الوسط الإيطالي كان قد انضم للزعيم في يناير 2019، قادمًا من تورينو الأمريكي، ليحصد لقب الدوري مرتين متتاليتين، ولقب دوري أبطال آسيا، إذ كان أحد العناصر الأساسية في التشكيل.

وشارك النملة الذرية في 83 مباراة مع الأزرق، سجل خلالها 16 هدفًا، وصنع 19 آخرين.

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