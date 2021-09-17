تركي آل الشيخ يُطلق سباقًا بين الهلال والنصر .. وهذا هو الفائز

آل الشيخ أعلن عن مباراة كبرى في الرياض

أعلن تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي عن مفاجأة سارة جدًا لجماهير السعودية تمثلت في إقامة مباراة تاريخية ضمن موسم الرياض تجمع باريس سان جيرمان مع فريق مكون من نجوم الهلال والنصر خلال يناير القادم.

وأطلق المستشار السعودي بعدها سباقًا بين الناديين خاص بعدد مرات إعادة التغريد (ريتويت) لتغريدة الناديين التي أعلنا خلالها على المباراة، وحدد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل لإعلان الفائز.

وزارة الترفيه السعودية تُقيم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية ضمن موسم الرياض الذي سينطلق في الـ11 من أكتوبر القادم تحت شعار "2019 كان تخيل … 2021 تخيل أكثر".

آل الشيخ أعلن عن المباراة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، وقد أعاد حساب الهلال نشرها معلقًا "جاهزين"، فيما علق حساب النصر على التغريدة المعاد نشرها "نجوم العالمي مستعدين".

وهنا عاد وزير الرياضة السعودي السابق ونشر تغريدة كتب فيها "أريد رؤية "الريتويت" أكثر لحساب الهلال أم النصر؟".

نشوف رتويت حساب نادي الهلال ورتويت حساب نادي النصر الساعه ١ في ليل ونشوف من اكثر تفاعل ورتويت👏🏻👍🇸🇦❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 17, 2021

وأضاف "نشوف رتويت حساب نادي الهلال ورتويت حساب نادي النصر الساعه ١ في ليل ونشوف من اكثر تفاعل ورتويت".

وقد تفاعل جمهور الفريقين عبر تويتر مع هذا السباق وأعادوا نشر تغريدة حسابي الهلال والنصر مرات عديدة في محاولة من كل طرف للفوز بتلك المنافسة بينهما.

وحتى موعد انتهاء المهلة عند الساعة الواحدة، بدا واضحًا أن حساب نادي النصر كان الفائز في هذا السباق بعدما أعاد الجمهور نشر تغريدته ما يقارب من 29 ألف مرة، فيما لم تتجاوز عدد مرات إعادة تغريد تغريدة الهلال حاجز الـ19 ألف مرة.

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