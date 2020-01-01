أخبار الهلال اليوم | هدية جوميس لزميليه، وتجديد عقد لاعبي الشباب

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 26 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأحد 26 يوليو 2020 ...

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جوميس يُهدي زميليه هديتين ثمينتين

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن تقديم المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس لهديتين ثمينتين هما ساعتي رولكس لزميليه في الهلال، محمد البريك وأندريه كاريلو.

وقد نشر المدافع السعودي عدة صور عبر حساباته المختلفة على السوشيال ميديا وعلق عبر إنستجرام كاتبًا "كان يومًا جميلًا لفرقة كاريلو وجوميس، شكرًا على الهدية والأسد قادم".

الطريس يرفض عرض الاتفاق لتجديد عقده

رفض فواز الطريس عرض ناديه الاتفاق لتجديد عقده الذي سينتهي صيف 2021، وقد أفادت المصادر الصحفية أن النادي عرض على لاعبه تجديد العقد مقابل حصوله على 1-1.5 مليون ريال سعودي سنويًا لكنه رفض ذلك.

وقال خالد الناصر الأمين العام للمجلس التنفيذي للنادي لصحيفة الرياضية "“حريصون على تجديد عقد فواز أسوة ببقية نجوم الفريق، نحن قدمنا عرضنا، ونعتقد أنه جيد وأكبر من الأرقام المتداولة حاليًا، وننتظر موافقة اللاعب".

الطريس صاحب الـ23 عامًا مطلوب بقوة في الهلال، وقد زعمت بعض المصادر أنه أتم اتفاقه مع النادي بالفعل على الانضمام له قريبًا.

الهلال يُوقع عقود احترافية مع العبدان والغامدي

وقعت إدارة الهلال يوم أمس عقدين احترافيين يمتدان لثلاثة مواسم مع ثنائي فريق الشباب بالنادي، حمد العبدان ونواف الغامدي، وذلك ضمن خطوات المحافظة على استقرار النادي والاعتماد على مواهبه الشابة ومنحها فرصة الظهور مع الفريق الأول.

مفاجأة سارة من كاريلو للهلال ولوشيسكو بعد عودته للتدريبات