مفاجأة سارة من كاريلو للهلال ولوشيسكو بعد عودته للتدريبات

الهلال يُواصل تدريباته استعدادًا لعودة الدوري السعودي

شارك أندريه كاريلو نجم هجوم الهلال السعودي في تدريبات فريقه الجماعية لأول مرة يوم أمس، ذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا الذي أبعده عن المران الفترة السابقة.

النجم البيروفي غاب عن انطلاقة تدريبات الزعيم الجماعية بعد توقفها منذ مارس الماضي إثر تعرضه للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، حيث كان يقضي الفترة الماضية في العزل المنزلي.

وقد أظهرت المسحة الطبية الأخيرة التي أجراها الأسبوع الماضي سلامته التامة من الإصابة بالفيروس وقضى الأيام القليلة الأخيرة يتدرب منفردًا لتحسين حالته البدنية.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن كاريلو شارك أمس في المران الجماعي وقد فاجأ الهلال والمدرب رازفان لوشيسكو بمفاجأة سارة، حيث ظهر بمستوًى ممتاز من الناحيتين البدنية والفنية مما يجعله ضمن حسابات المدرب الروماني لمواجهة النصر المنتظرة في الدوري السعودي.

ومنحت تلك الأخبار النادي وجماهيره ومدربه دفعة معنوية هائلة نظرًا لقيمة اللاعب الكبيرة على أرض الملعب ودوره المهم في تشكيل الفريق.

المران شهد كذلك مشاركة عبد الله المعيوف حارس المرمى في جزء منه، وتواجد محمد الشلهوب في المناورة الفنية، فيما واصل هتان باهبري العمل وفق برنامجه التأهيلي الخاص.

يُذكر أن الهلال سيبدأ مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي عقب عودته بمواجهة النصر في ديربي الرياض الحاسم يوم الخامس من أغسطس القادم، ويتصدر الزعيم جدول ترتيب البطولة برصيد 51 نقطة وبفارق ست نقاط عن العالمي.