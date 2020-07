مفاجأة سارة من كاريلو للهلال ولوشيسكو بعد عودته للتدريبات

. بافيتمبي جوميز قبل مباراة السد القطري 🗣 إذا خسرنا اليوم.. فجميعنا نستحق أن تُلغى عقودنا من قبل الرئيس!👊 اليوم جوميز هو بطل آسيا، ويجدد عقده مع الهلال لمدة موسمين آخرين🔝 #الهلال #الزعيم #الدوري_السعودي_للمحترفين #الاسد_جوميز #الفرنسي_جوميز #جوميز_هلالي

A post shared by موقع جول السعودي (@goalsaudiarabia) on Jul 24, 2020 at 12:09pm PDT