فيديو | جوميس يتلقى "شبل" هدية بعد تجديده للهلال السعودي

تلقى الفرنسي بافتيمبي جوميس، مهاجم نادي الهلال السعودي، شبل "صغير الأسد" من جماهير ناديه، وذلك بعد الإعلان عن تجديد عقده مع الزعيم.

الهلال أعلن منذ يومين عن تجديد عقد جوميس لمدة موسمين قادمين، ليستمر رفقة الزعيم، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

ونشر جوميس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو وهو يداعب "الشبل"، معبرًا عن سعادته بالهدية التي وصلته مؤخرًا.

وعلق جوميس على هديته قائلًا: "يشرفني جدًا الحصول على هذه الهدية الجميلة، سنقضي بضعة أيام خاصة معًا، ومن ثم يجب أن يكون هذا الطفل جوميس في بيئته الخاصة، حتى يشعر بالحرية".

يأتي ذلك في ظل علاقة الود والحب المتبادلة بين جوميس وجماهير نادي الهلال السعودي، بعد تألقه بالقميص الأزرق، ونجاحاته مع الفريق.

ويعد بافتيمبي جوميس واحدًا من أهم عناصر فريق الهلال الأساسية، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني للفريق، بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو بالتشكيل الأساسي.

🦁✌🏿💙 I am so honoured to get this beautiful gift!

We are going to spend a few special days together and then this baby Gomis needs to be in his own habitat to feel free! 🐾🦁🍃🌿 pic.twitter.com/rFcnbuXE2H