أخبار الهلال اليوم | عودة الأجانب ورياضة جوميس الجديدة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 20 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم السبت 20 يونيو 2020 ...

الهلال يستعيد أجانبه هذا الأسبوع

أفادت مصادر صحفية أن رباعي الهلال الأجنبي، كارلوس إدواردو وبافيتيمبي جوميس وجانج هيون سو وسيباستيان جيوفينكو، بجانب أفراد الطاقم الفني المساعد للمدرب رازفان لوشيسكو سيصلون الرياض يوم الإثنين القادم عبر طائرة خاصة عن طريق العاصمة البحرينية المنامة.

المزيد من الفرق

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أنه سيتم فحص الجميع للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا عند وصولهم، ومن ثم إخضاعهم للحجر المنزلي الاحترازي مع أداء تدريبات انفرادية، قبل الالتحاق بالتدريبات الجماعية في معسكر الفريق الداخلي الذي سيُقام في الطائف ابتداءً من الثالث من يوليو المقبل.

جوميس يتعلم رياضة جديدة

مهاجم الهلال الفذ لا يتوقف عن التعلم، وقد نشر صورًا تظهر تعلمه رياضة جديدة. التفاصيل هنا

إشادة من حساب "كأس العالم" بسلمان الفرج .. والهلال يرد

نجم الهلال والمنتخب السعودي محل إشادة كبيرة، والنادي يرد. التفاصيل هنا

تقارير .. إدواردو يتوصل لاتفاق مبدئي مع نادٍ جديد

مستقبل كارلوس إدواردو مع الهلال مازال غامضًا، والحديث عن اتفاق مع نادٍ جديد. التفاصيل هنا

خاص جول | الهلال يتفق مع 3 لاعبين على تمديد العقود وينتظر موافقة إدواردو