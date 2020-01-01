جوميس يتعلم رياضة جديدة

مهاجم الهلال كشف عن ذلك عبر السوشيال ميديا

نشر بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال السعودي صورًا له على حسابه الرسمي على إنستجرام كشف خلالها عن بدء تعلمه رياضة جديدة.

المهاجم الفرنسي نشر صورًا تُظهره يُمارس رياضة الجولف وكتب معلقًا على واحدة منهم "الدرس الأول في رياضة الجولف مع الصديق والمدرب صابر".

جوميس يتواجد حاليًا في بلاده فرنسا نتيجة توقف النشاط الرياضي وخاصة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي منذ مارس الماضي ضمن الإجراءات المتبعة للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وقد أعلنت وزارة الرياضة السعودية عودة النشاط ومن ثم حدد اتحاد كرة القدم السعودي الرابع من أغسطس القادم موعدًا لاستئناف الدوري السعودي، وستجمع الجولة الأولى من البطولة عقب العودة الهلال مع منافسه ومطارده النصر في قمة تعد بالكثير من المتعة والإثارة.

يُشار إلى أن جوميس ارتدى قميص الزعيم صيف 2018 قادمًا من جلطة سراي وتربطه علاقة قوية بجمهور الفريق خاصة بعد مساهمته الجادة في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 وقد تُوج هدافًا للبطولة وأحسن لاعب بها.

مهاجم جلطة سراي السابق وحسب العديد من المصادر الصحفية توصل لاتفاق مع إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل على تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري لعام آخر، في ظل إصرار المدرب رازفان لوشيسكو على بقائه مع الفريق.