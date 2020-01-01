تقارير .. إدواردو يتوصل لاتفاق مبدئي مع نادٍ جديد

إدواردو يستعد للرحيل عن الهلال

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الجمعة، أن البرازيلي كارلوس إدواردو صانع ألعاب الهلال السعودي توصل لاتفاق مع نادٍ جديد.

وينتهي عقد إدواردو بنهاية الموسم الجاري من الدوري السعودي للمحترفين، حيث سيمدد عقده لمدة شهرين بسبب توقف النشاط الرياضي لدواعي فيروس كورونا.

ووفقًا لما نشره موقع "فوتو ماك" التركي، اليوم الجمعة، أن إدواردو اتفق مع فنربخشة التركي للانضمام له في الموسم المقبل.

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ويعد إدواردو من اللاعبين المميزين في الدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات الأخيرة لما قدمه رفقة نادي الهلال في مسيرته.

وينتظر الهلال في الوقت الحالي، موافقة إدواردو على تمديد عقده لمدة شهرين حتى نهاية الموسم الجاري بسبب التوقف الذي حدث بسبب كورونا.

ويسعى أكثر من نادٍ خلال الفترة الأخيرة لضم إدواردو من الهلال، حيث كشفت بعض التقارير بمفاوضات من النادي الأهلي السعودي.