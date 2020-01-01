أخبار الهلال اليوم | وضع مصابي كورونا ولوشيسكو يتحدث عن مدى تأثر فريقه

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 13 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأحد 13 سبتمبر 2020 ...

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كريري يكشف حالة مصابي الهلال بكورونا ويبرئ احتفالية الدوري

كشف سعود كريري؛ مدير الكرة في نادي الهلال السعودي، عن وضع الفريق بعد التأكد من إصابة ستة من أفراده بفيروس كورونا المستجد، مطالبًا الجماهير بالدعاء للمصابين كي تنكشف الغمة. ( طالع التفاصيل )

رازفان: هدفنا نهائي آسيا ولن نتأثر بكورونا

أكد الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، أن فريقه لن يتأثر بإصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد قبل ساعات من مواجهة باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا. ( طالع التفاصيل )

محدث | المسحة الثانية تؤكد إصابة سداسي الهلال بفيروس كورونا

كشفت الفحوصات الطبية التي أجرتها بعثة نادي الهلال السعودي، بعد الوصول إلى العاصمة القطرية الدوحة، إصابة 6 عناصر بالبعثة، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". ( طالع التفاصيل )

بالأرقام | الهلال على رأس الكبار منذ بداية الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد أخيرًا

في سطور التالية نسلط الضوء على أكثر الأندية تحقيقًا للنقاط والانتصارات منذ بداية الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2008 - 2009 حتى موسمنا المنقضي. ( طالع التفاصيل )

حراس المرمى الأجانب في الدوري السعودي .. سيطرة كاملة وتهديد مباشر

أندية الدوري السعودي تعتمد كثيرًا على اللاعبين الأجانب، خاصة في ظل السماح بقيد سبعة لاعبين أجانب لكل فريق، ويُعد حراس المرمى جزءًا لا يتجزأ من اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي. ( طالع التفاصيل )