الكشف عن أسماء لاعبي الهلال المصابين بفيروس كورونا

إصابات بفيروس كورونا في بعثة نادي الهلال.

كشفت الفحوصات الطبية التي أجرتها بعثة نادي الهلال السعودي، بعد الوصول إلى العاصمة القطرية الدوحة، إصابة 6 عناصر بالبعثة، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووصلت بعثة نادي الهلال إلى الدوحة، من أجل استئناف مبارياته في بطولة دوري أبطال آسيا، والتي ستبدأ خلال الأيام القادمة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن بعثة الهلال بها 6 عناصر مصابين بفيروس كورونا المستجد، وهم "سلمان الفرج، ومحمد البريك، ومحمد الواكد وصالح الشهري وحمد العبدان" بالإضافة إلى سعود كريري إداري الفريق.

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ومن المقرر أن يجري السداسي المذكور فحصًا طبيًا ثانيًا، تنفيذًا لبروتوكول الاتحاد الآسيوي الخاص بالبطولة التي تستأنف يوم الإثنين المقبل.

خربين يخرج من حسابات الهلال

وتوج نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا العام الماضي، بعد الفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني، بثلاثة أهداف دون رد، في الدور النهائي للبطولة القارية.

ويحتل الهلال المركز الثاني في المجموعة الثانية، خلف فريق باختاكور الأوزبكي، متساويين في النقاط، برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصارين، قبل توقف البطولة بسبب فيروس كورونا.

وتوقفت بطولة دوري أبطال آسيا خلال شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خوفًا على سلامة اللاعبين والجماهير.