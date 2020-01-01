أخبار الهلال اليوم | ظهير أيسر محلي ضمن خيارات الفريق وإشادة كولومبية بعمل الإدارة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 3 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الجمعة 3 يوليو 2020 ...

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الهلال يتدرب تحت أنظار الرئيس

أجرى فريق الهلال، مساء أمس الخميس، تدريباته تحت قيادة مدربه الروماني، رازفان لوشيسكو، في مقر النادي، استعدادًا لاستئناف المنافسات الكروية هذا الموسم.

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وطبق الجهاز الفني، بعض الجمل الفنية والتكتيكية، وسط متابعة رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل.

صورة تقسم جماهير الهلال

تسببت صورة نشرها الحساب الرسمي لنادي الهلال في “تويتر” في خلق حالة من الجذب والشد بين الجمهور الهلالي عبر حساب النادي.

وكان حساب الهلال نشر صورة للبرازيلي كارلوس إدواردو والإيطالي سيباستيان جيوفنكو معلقًا عليها: “يا ساحر البسمة، أساهرك نجمة”.

إشادة كولومبية بتعامل الهلال مع كويلار

أشادت العديد من التقارير الصحفية الكولومبية بموقف إدارة الهلال في التعامل مع أزمة كويلار، وحرصها على إعادة اللاعب سريعًا إلى السعودية.

كويلار أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام” العودة إلى الرياض من أجل التواجد والمشاركة في تدريبات الهلال مع عودة النشاط الرياضي.

ظهير القادسية ضمن خيارات الهلال

قالت تقاري صحفية أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، تستهدف التعاقد مع عبدالمحسن القحطاني، ظهير أيسر فريق القادسية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.