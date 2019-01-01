الأناشيد الرسمية لكبار أندية الدوري السعودي للمحترفين

دأبت كثير من روابط الاندية السعودية على تجهيز الأناشيد والأغاني

ماجد جزر

كثير من محبي الرياضة يعرفون أن لكل نادٍ حول العالم أغاني أو أناشيد للنادي، يتم التغني بها في الاحتفالات الرسمية أو حتى في المباريات، فكل مشجع يتمنى الحصول على أناشيد ناديه الذي يحب.

وتمتلك أندية الدوري السعودي هوية خاصة لها على جميع الأصعدة، وبالتحديد جماهيريًا فيُمكن القول أن هناك حالة عشق بين الجماهير وأنديتها، وهو ما يظهر بشكل واضح في المدرجات.

وتحتضن مباريات الدوري السعودي جماهير عاشقة لفرقها والتي تدعم تحت أي ظروف، وقد ضربت جماهير نادي الاتحاد مثلاً كبيرًا الموسم الماضي، حيث دعمت فريقها بكل قوة رغم المعانة من الهبوط.

ودأبت كثير من روابط الأندية السعودية على تجهيز الأناشيد والأغاني من أجل دعم الفريق من المدرجات بأغاني وأناشيد.

الجماهير ابتكرت أغان وأناشيد استقتها من تراثها أو من فيض حبها لأنديتها التي تربت وكبرت على أمجادها محليًا وقاريًا.

ومع مرور الوقت، أصبح الأمر ليس مجرد أهازيج يتم ترديدها في المدرجات، ولكنه تحول ليُصبح أغاني رسمية يتم ترديدها قبل أي مباراة.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز أناشيد أندية الدوري السعودي للمحترفين :

نشيد جماهير الأهلي

لك العهد والعشق والانتماء .. وخلفك نمضي صباحًا مسًاء

لتبقى مجيدًا ...وفخرًا وعيدًا .. وصرحًا فريدًا ..يطال السماء

يا قلعة المجد والمجد أهلي .. يا منبع الفن والفن أهلي

سفير الوطن.. شموخ وفن وعبر الزمان سنمضي معًا .. وعبر الزمان سنمضي معًا .. وعبر الزمان سنمضي معًا.

نشيد جماهير الهلال

زعيم عشقناه منذ القدم شعار علم .. يا هلال

وفخرا حصدناه منذ القدم شعار علم .. يا هلال

هوووووووووووووووووووووو

يا هلال .. هذا الهلال زعيم الأمم محبوب البشر

يا هلال .. ونادي القرن هلال هشم زعيم الامم

يا هلال

هوووووووووووووووووووووووووووووووو

يا هلال .. ومجد بنيناه فوق القمم بعالي الهمم

يا هلال .. هلال هلال هلال ببطل

ونادي القرن .. يا هلال

نشيد نادي الاتحاد

وطن وطن وطن نادي الوطن اتي

وطن وطن وطن نادي الوطن اتي

يا موطني والاتحاد هذا العميد

نادي الوطن هذا العميد نادي الوطن

نشيد نادي النصر

فلتصمت الدنيا لتسمع صوتنا .. ولينطق التاريخ ليحكي مجـدنا

احيا نروي موتنا وعشقنا .. نصرنا .. والنصر يجري في دمي

النادي الملكي قد عشق البقاء .. للعالمية واستحق الارتقاء

نصر بمن حضر اسود في اللقاء .. نصر أنا .. والنصر يجري في دمي

جمهوره شمس تضيء العالمين .. ورجاله رمز الوفاء الخالدين

ونقشوا حروف النصر فوق الجبين .. نصر أنا والنصر يجري في دمي.