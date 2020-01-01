تقارير - برشلونة يتفق مع مدرب الهلال السابق، وأخبار تشافي تتصدر

تقارير صحفية إسبانية تؤكد اتفاق برشلونة مع تشافي على تولي تدريب الفريق من الصيف القادم، وأخرى تكشف عن الاتفاق مع مدرب الهلال السابق.

كشفت تقارير صحفية برتغالية اليوم عن اتفاق إدارة برشلونة مع المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني الحالي لفلامنجو البرازيلي والسابق للهلال السعودي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري دا مانيا" والتي أكدت أن الاتفاق بين الطرفين قد تم على قدوم صاحب الـ 65 عامًا لتدريب برشلونة بداية من الموسم الجديد.

في الوقت نفسه نفت صحيفة "جلوبو سبورت" الأنباء المتداولة في ذلك الشأن، وأكدت على التزام جيسوس بعقده الحالي مع الفريق البرازيلي.

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وخرج نائب رئيس فلامنجو في تغريدة بعدها بساعات، أعرب خلالها عن اطمئنانه بشكل كامل حول مستقبل جيسوس مع ناديهم بشكل غير مباشر.

في الوقت نفسه ذكر فرانسيس أجيلار، الصحفي بصحيفة "موندو ديبورتيفو" والمقرب من إدارة برشلونة، أن النادي قد أوشك على إعادة تشافي هيرنانديز من جديد ليكون المدرب الثالث خلال العام 2020 لبرشلونة بعد إرنستو فالفيردي وكيكي سيتيين.

وسيكون الاتفاق على أن يعود تشافي هيرنانديز بداية من الموسم الجديد كمدير فني لبرشلونة، بعدما كان قد رفض العودة في منتصف الموسم خلفًا لفالفيردي.

جدير بالذكر أن الأسابيع الأخيرة كانت قد شهدت الكثير من التوتر في العلاقات بين كيكي سيتيين ونجوم الفريق وعلى رأسهم ليونيل ميسي الذي تجاهل تعليمات مساعد المدرب السابق لريال بيتيس.