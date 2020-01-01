أخبار الهلال اليوم | عطيف يفتح قلبه للجمهور

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 5 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 5 مايو 2020 ...

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الاتحاد الآسيوي يختار لاعبي الهلال والسد قدوة لنجوم المستقبل

خصص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، تقريرًا حول اللاعبين أصحاب الأداء الراقي في القارة، كي يكونوا مثالًا يُحتذى به أمام اللاعبين الصغار. التفاصيل هنا

فيديو | عطيف في المسبح .. كيف يستعد دينامو الهلال لعودة النشاط؟

واصل عبدالله عطيف لاعب وسط الهلال برنامجه التأهيلي من الإصابة القوية التي لحقت به قبل فترة التوقف الحالية لجميع المسابقات. التفاصيل هنا

رسالة وطلب خاص لعبد الله عطيف من جماهير الهلال

وجه عبد الله عطيف نجم وسط الهلال رسالة لجماهير فريقه طلب منهم الصبر عليه بعد تعافيه من إصابته، وموجهًا لهم الشكر على دعمهم الكبير له، كما فتح قلبه لهم وتحدث عن عديد الكواليس. التفاصيل هنا

تكتل من الأندية يُطالب بإلغاء الدوري السعودي

كشفت صحيفة الوطن السعودية عن وجود تكتل من عدد من أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يُطالب بإلغاء الموسم الجاري من البطولة دون تتويج أي فريق باللقب. التفاصيل هنا

فهد الهريفي: الهلال والنصر فقط من تبقى من الكبار في السعودية

قال فهد الهريفي قائد النصر والمنتخب السعودي المعتزل أن الهلال والنصر هما المتبقيان فقط من الفرق الكبيرة صاحبة التأثير الكبير في كرة القدم السعودية، موضحًا أن غياب الأهلي والاتحاد يعود للتخبط الإداري فيهما.