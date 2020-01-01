رسالة وطلب خاص لعبد الله عطيف من جماهير الهلال

نجم الهلال يتحدث عبر السوشيال ميديا

وجه عبد الله عطيف نجم وسط الهلال رسالة لجماهير فريقه طلب منهم الصبر عليه بعد تعافيه من إصابته، وموجهًا لهم الشكر على دعمهم الكبير له.

نجم وسط المنتخب السعودي تعرض لقطع في الرباط الصليبي ويتعافى منه حاليًا، وقد تحدث مع جماهيره عبر "سناب شات" مؤكدًا أنه يدين بالفضل للمدرب الأرجنتيني رامون دياز على منحه فرصة اللعب مع الفريق الأول للهلال.

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إذ قال "كنا سنلعب ضد الباطن في 2017 مع وجود العديد من اللاعبين مع المنتخب السعودي، وقد أخبرني دياز أنه سيعتمد علي وطالبني بتقديم أداء يُوازي إمكانياتي وقدراتي، وأشاد بي بعد المباراة وطلب مني الثبات على هذا المستوى في المباراة التالية لأنه سيعني لي الكثير، وقدمت بالفعل أداءً جيدًا ومنذ تلك اللحظة وهو يثق بي".

تابع "عام 2017 باعتقادي هو الأفضل لي، خلاله ثبت أقدامي مع الهلال وفزت باللقب الأول في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وبعدها مثلت المنتخب السعودي وساهمت في إنجاز التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا".

وأتم عطيف "أشكر الجماهير على دعمها لي بعد إصابتي بقطع في الرباط الصليبي، أنا الآن في الشهر الثاني من مرحلة العلاج والتأهيل وأطلب منهم الصبر علي عند عودتي للملاعب، لأني سأكون بحاجة للوقت لأستعيد مستواي الطبيعي".

يُذكر أن صاحب الـ27 عامًا تعرض للإصابة خلال مواجهة شباب أهلي دبي في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا خلال فبراير الماضي.