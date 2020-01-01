تكتل من الأندية يُطالب بإلغاء الدوري السعودي

البطولة متوقفة حاليًا بسبب أزمة فيروس كورونا

كشفت صحيفة الوطن السعودية عن وجود تكتل من عدد من أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يُطالب بإلغاء الموسم الجاري من البطولة دون تتويج أي فريق باللقب.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 6 نقاط عن النصر قبل 8 جولات من النهاية تجمع إحداها الفريقين معًا في مباراة قد تغير كثيرًا من حسابات المنافسة كما حدث في الموسم الماضي.

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الصحيفة أوضحت أن عددًا من الأندية السعودية شكلت تكتلًا يُطالب بإلغاء الموسم دون تتويج أي فريق نظرًا لصعوبة إكماله في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وصعوبة عودة اللاعبين والمدربين الأجانب للسعودية وكذلك للأجواء الحارة في البلاد خلال يوليو وأغسطس القادمين مما قد يُعيق استعدادات الأندية واللاعبين لاستئناف النشاط.

وأضافت الوطن أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين ستعقد اجتماعًا عن بعد مع أندية البطولة لاستطلاع رأيهم بشأن استمرار الموسم من عدمه، مشيرة إلى أن اتحاد كرة القدم السعودي يُواجه ضغوطًا كبيرة بين استمرار الدوري وإلغائه وأنه متردد في حسم الأمر.