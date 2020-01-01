أخبار الهلال اليوم | أحداث المران الأول بعد العودة، وانضمام إيطالي جديد

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 29 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الإثنين 29 يونيو 2020 ...

تفاصيل التدريب الأول للهلال بعد العودة

خاض لاعبو الهلال مساء أمس تدريبهم الجماعي الأول بعد توقف زاد عن الـ100 يوم، وقد قاده المدرب رازفان لوشيسكو الذي قسم الفريق لأربع مجموعات، وقد ركز خلال المران على الجوانب البدنية.

ومن المقرر أن تستمر التدريبات الجماعية في النادي حتى يدخل اللاعبون معسكرًا مغلقًا في الطائف بدءًا من الثالث من يوليو القادم.

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شاهد استعدادات الهلال لاستقبال لاعبيه وعودة التدريبات الجماعية. التفاصيل هنا

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