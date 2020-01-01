رسميًا .. إيطالي جديد ينضم إلى الهلال

الزعيم يستعد لعودة الدوري السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الإثنين، انضمام فرد جديد إلى الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو.

الزعيم عاد إلى أداء تدريباته الجماعية، بعدما أعلنت وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، عودة النشاط الرياضي، وعقب أن أجرى كافة لاعبي الأزرق الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا المستجد.

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إدارة النادي العاصمي تعاقدت مع الإيطالي جيانباولو كاستورينا للعمل كمساعد للوشيسكو، إذ أنهت تعاقدها مع المساعد السابق الإيطالي دييجو لونجو، موضحة أن ظروفه الخاصة حالت دون استمرار عمله في الخليج.

مساعد لوشيسكو الجديد – صاحب الـ43 عامًا – حصل على رخصة التدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وعمل من قبل في نادي فيرتوس إنتيلا الإيطالي، حيث تدرج من مدرب لفريق الشباب ثم مساعد للمدير الفني بالفريق الأول، وأخيرًا مديرًا فنيًا للفريق.

ومع الفريق نفسه، حصل مساعد مدرب الزعيم الجديد على بطولة بيريتي "دوري سيريا C" لدرجة الشباب عام 2019، بجانب حصوله على كأس السوبر الإيطالي معه كذلك.

يذكر أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يعود للانطلاق في الرابع من أغسطس المقبل، إذ يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 51 نقطة متفوقًا بست نقاط عن النصر؛ أقرب منافسيه، ولا يزال هناك ثماني جولات متبقية.