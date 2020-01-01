فيديو .. هدف خالد | عندما تقمص العويران دور "مارادونا" لتحقيق إنجاز تاريخي

هدف تاريخي يظل محفورًا في أذهان الجماهير السعودية.

كثيرة هي الأهداف في عالم كرة القدم، لكن يبقى منها ما يعلق بالأذهان، رافضًا أن يفارقها، ولمَ لا وهي الأهداف التاريخية، التي تتناقلها الأجيال بينها وبين بعض رغم مرور السنوات.

النسخة العربية من "جول GOAL" يطلق سلسلة جديدة عن مجموعة من الأهداف الخالدة في تاريخ الكرة السعودية، لنسترجع سويًا تفاصيلها..

نعود سويًا 26 عامًا، في مباراة الجولة الثالثة، ضمن منافسات المجموعة السادسة، ببطولة كأس العالم 1994، والتي جمعت بين السعودية وبلجيكا.

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المنتخب السعودي لعب المباراة وعينه على الثلاث نقاط، من أجل حسم التأهل إلى دور الثمن نهائي لأول مرة في تاريخه، بعد الخسارة أمام هولندا ثم الفوز على المغرب.

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وفي الدقيقة الرابعة كانت هجمة خطيرة لمنتخب بلجيكا، ولكن الظهير الأيسر محمد عبد الجواد نجح في قطع الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليمررها إلى سعيد العويران الذي سجل هدفًا تاريخيًا.

العويران أخذ الكرة وظل يراوغ لاعبي بلجيكا، حتى وصل إلى حارس المرمى، ليسجلها في المرمى، وسط احتفالات صاخبة لجماهير الأخضر المتواجدة في المدرجات.

وبالفعل تأهل المنتخب السعودي إلى ثمن النهائي، ليتكون هي المشاركة الأفضل له على الإطلاق، محتلًا وصافة المجموعة السادسة، التي تصدرها المنتخب الهولندي.

وخسر المنتخب السعودي في مباراة دور الثمن النهائي أمام منتخب السويد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، أحرزه اللاعب فهد الغشيان، ليودع الأخضر كأس العالم 94.