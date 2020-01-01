أخبار الهلال اليوم | عرض مكسيكي لنجم الهجوم

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 10 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأحد 10 مايو 2020 ...

ليس المال .. كاريلو يكشف السبب الحقيقي لانضمامه للهلال

نجم الهلال أندريه كاريلو يتحدث عبر إنستجرام عن أسرار انضمامه للفريق ودعم الجمهور له. التفاصيل هنا

ثلاثي الهلال الحالي ولاعب سابق ضمن أفضل 11 لاعبًا زاملهم كاريلو

الجناح البيروفي اختار أفضل 11 لاعبًا لعب بجانبهم في مسيرته الكروية، وكان منهم 4 ارتدوا قميص الهلال. التفاصيل هنا

اللعب للهلال والاحتراف الأوروبي .. عمر السومة يتحدث عن مستقبله

نجم الأهلي عمر السومة يتحدث عن اللعب للهلال وكيف كان ذلك سيفيده على المستوى الرياضي. التفاصيل هنا

المزيد من الفرق

نجم الهلال مطلوب في المكسيك

كشفت مصادر صحفية مكسيكية عن رغبة نادي أمريكا كلوب في التعاقد مع سيباستيان جيوفينكو نجم الهلال السعودي.