ليس المال .. كاريلو يكشف السبب الحقيقي لانضمامه للهلال

النجم البيروفي لم يندم على قراره

قال أندريه كاريلو جناح الهلال السعودي أن المال لم يكن السبب الحقيقي خلف موافقته على الانضمام للفريق السعودي صيف 2018، مشيرًا في نفس الوقت إلى أنه لم يندم أبدًا على هذا القرار.

اللاعب البيروفي يُعد من أبرز نجوم الفريق السعودي وقد قاده للتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 ولعب معه في كأس العالم للأندية وحقق المركز الرابع.

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كاريلو ظهر في بث مباشر عبر إنستجرام مع مواطنه وزميله السابق لويس أدفينكولا وقال عن كواليس ارتدائه القميص الأزرق "المال لم يكن سبب قبولي اللعب للهلال، بل كان المدرب البرتغالي جورجي جيسوس".

أضاف "اتصل بي جيسوس وأبلغني برغبته في ضمي للهلال وأقنعني بمشروع النادي، لم أتردد أبدًا ووافقت لأنه مدرب يستطيع إخراج أفضل ما عند اللاعب، لم أعمل معه سوى 3 أشهر في سبورتينج لشبونة لكنه أثر علي كثيرًا".

"جماهير الهلال دعمتني بقوة منذ انضممت للفريق، وقد ساهمت بقوة في إنجاز الفوز بدوري أبطال آسيا والحصول على المركز الرابع في مونديال الأندية".

كاريلو أكد أنه يعيش بسلام وهدوء كبير في السعودية وقد فضل البقاء في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية على العودة إلى بلاده بيرو، مضيفًا "الوضع هنا أكثر هدوءً مقارنة بمدينة ليما، أعيش بسلام مع عائلتي في شقة كبيرة وأستطيع التسوق بسهولة ودون ازدحام عكس ما يحدث في بيرو".