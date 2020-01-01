اللعب للهلال والاحتراف الأوروبي .. عمر السومة يتحدث عن مستقبله

عمر السومة يكشف موقفه حال تلقيه عرضًا أوروبيًا.

أكد النجم السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي السعودي، على أنه صبور جدًا داخل الملعب، وليس من اللاعبين المتسرعين في إنهاء الهجمات، وهو ما يميزه.

السومة قال خلال تصريحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "النادي الأهلي توج ببطولة الدوري بالعديد من المسميات الأخرى، وهناك اختلاف كبير، ولكنه طرف ثابت في المنافسة".

المهاجم السوري تابع: "علاقتي بالمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش جيدة جدًان ولكنني لاحظت أنه كان لا يعمل للنادي الأهلي، وكان هناك توتر في التدريبات والمباريات".

المزيد من الفرق

لاعب الأهلي أردف: "جميع اللاعبين لم يستطيعوا التأقلم مع طريقة وتعامل المدرب برانكو إيفانكوفيتش".

لن أرحل عن العين .. لابا كودجو يصدم المهتمين بضمه

وواصل عمر السومة: "لو وصل لي عرضًا من أحد الفرق الأوروبية، سيعطيني راتبًا أقل من الأهلي، ويمتلك شعبية كبيرة، سأقبل بهذا العرض بكل تأكيد".

وبعدما وجه المذيع سؤال: لو كنت لاعبًا بالهلال ستحقق دوري أبطال آسيا؟، رد السومة قائلًا: "ممكن لأن الهلال ينافس سنويًا على البطولة القارية".

ويعد عمر السومة واحدًا من أهم مهاجمي النادي الأهلي، والدوري السعودي عبر التاريخ، نظرًا للأرقام الكبيرة التي حققها رفقة فريقه خلال السنوات الماضية.