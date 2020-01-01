إعلامي يكشف مفاجأة كبرى في مستقبل كارلوس إدواردو مع الهلال

النجم البرازيلي مرتبط بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري

مازال مستقبل كارلوس إدواردو نجم هجوم الهلال محل جدل واسع في الإعلام والشارع الكروي السعودي، وقد فجر الإعلامي عايد العليوي مفاجأة كبرى تخص مستقبل المهاجم وصانع الألعاب البرازيلي.

وينتهي عقد إدواردو مع الفريق السعودي بنهاية الموسم الجاري، وقد دخل الفترة الحرة في عقده بالفعل والتي تمنحه حق التفاوض والتوقيع لأي نادٍ جديد دون العودة لإدارة الهلال.

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وارتبط إدواردو بالرحيل عن الهلال خلال سوق الانتقالات الصيفي والشتوي الماضيين، لكنه اختار في النهاية البقاء مع الفريق الذي أصبح أفضل هدافي الأجانب في تاريخه.

ورغم أنه لا يُعد من العناصر الأساسية في تشكيل المدرب الروماني، إلا أن إدواردو أحد اللاعبين المهمين على دكة البدلاء ودومًا ما يلعب دورًا مؤثرًا حين يدخل أرض الملعب أو يبدأ بعض المباريات طبقًا لنظام المداورة المتبع من المدرب رازفان لوشيسكو.

الصحفي السعودي كشف عبر حسابه الرسمي على تويتر عن اقتراب كارلوس إدواردو من الاتفاق مع إدارة النادي الأهلي السعودي على الانتقال للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم وعقب نهاية عقده مع الهلال.

إذ كتب "تؤكد المصادر أن لاعب الهلال كارلوس إدواردو قد إقترب من الإتفاق مع النادي الأهلي السعودي لتمثيل الفريق في الموسم المقبل! ( الطرفان متكتمان على الصفقة، اللاعب والنادي)".