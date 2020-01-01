أخبار الهلال اليوم | تحذير صالح النعيمة، والاحتفال بإنجاز لوشيسكو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 25 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 25 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الهلال يحتفل بتتويج رازفان لوشيسكو الأفضل في رومانيا

احتفل الهلال اليوم بتتويج مدربه رازفان لوشيسكو بلقب أفضل مدرب في رومانيا 2020.

وقد نشر حساب النادي الرسمي على تويتر صور ومقطع فيديو من الاحتفال الذي حضره اللاعبون والرئيس فهد بن نافل.

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بن نافل قال للمدرب الروماني "مبروك لقب أفضل مدرب في رومانيا ونتمنى أن تفوز بلقب الأفضل في العالم"، فيما قال لوشيسكو "أشكر اللاعبين على جهدهم وجهازي الفني لأنهم ساعدوني كثيرًا، وكذلك أعضاء جميع الأجهزة المساعدة، الطبي والإداري وغيرهم، لأن ما تحقق هو نتاج عمل الجميع في النادي".

صالح النعيمة يُحذر الهلال من الاتحاد

حذر الأسطوري صالح النعيمة فريقه الهلال من مستوى الاتحاد الحالي وعودته القوية في الدوري السعودي، إذ قال للقناة السعودية الرياضية "الفريقان يُقدمان مستويات متصاعدة، الهلال لعب واحدًا من أجمل أشواطه في الدوري هذا الموسم أمام القادسية، وسيكون الأوفر حظًا للفوز حال قدم نفس الأداء".

أضاف "علينا في نفس الوقت ألا نستهين أبدًا بعودة الاتحاد، ونحن سعداء جدًا بعودة أحد الأربعة الكبار لمستواه المعروف وأن يكون منافسًا حقيقيًا على المقاعد الأولى، هذا لصالح الدوري".

أتم "أعتقد أن الهلال كعبه أعلى وفرصه أعلى في الفوز".

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رازفان يقرر الاعتماد على الوطيان أمام الاتحاد

قرر الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، الاعتماد على حبيب الوطيان، حارس مرمى الفريق، في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد.

وأشارت صحيفة الرياضية إلى أن الوطيان سيشارك أساسيًا، بعد استبعاد عبد الله المعيوف لعدم الجاهزية.

الطريس يغيب عن تدريبات الهلال للإصابة

غاب فواز الطريس لاعب فريق الهلال عن تدريبات فريقه أمس الخميس، بعدما شعر بآلام في العضلة الضامة، حيث سيخضع لفحوصات طبية اليوم الجمعة.

وسيتم تحديد موقف الطريس من مباراة الاتحاد في قمة الجولة العاشرة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

جحفلي يستعيد ثقة لوشيسكو

استطاع محمد جحفلي، مدافع نادي الهلال، اكتساب ثقة الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق، بعدما اعتمد عليه أساسيًا في الجولات الماضية ببطولة الدوري.

واستطاع جحفلي أن يشارك في 4 مباريات انتهت جميعها بفوز الهلال، وانتهت 3 منها بشباك نظيفة، واستقبل الزعيم هدف واحد.

لاعب الاتحاد السابق: الهلال كان الأفضل

أكد جبرتي الشمراني، مدرب ولاعب نادي الاتحاد السابق، على أن الهلال أفضل فنيًا من الاتحاد، ولكن الوضع تغير هذا الموسم.

وأشار الشمراني إلى أن جودة تشكيل الاتحاد هذا الموسم أفضل مما قلص الفوارق بينهما، ولكن الفريق سيتأثر بغياب الرأس الأخضري جاري رودريجيز، والذي يعاني من الإصابة.