أزمات فنية وآفات .. ماذا ينتظرنا في كلاسيكو الهلال والاتحاد؟

التحليل الفني للكلاسيكو المنتظر بين الهلال والاتحاد..

على عكس السنوات الأخيرة، ينتظر جماهير الكرة السعودية المواجهة التي ستجمع بين الهلال والاتحاد، في الكلاسيكو، الذي سيجمع بينهما مساء السبت، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، ولكن ما الذي ينتظرنا في تلك المواجهة المهمة؟ هذا ما سنتعرف عليه.

خلال السنوات الأخيرة التفوق كان واضحًا لنادي الهلال، في ظل الأزمات التي كان يمر بها الاتحاد، وعدم الاستقرار في النتائج ومستوى الفريق، ولكن بدأ العميد في استعادة قوته المعروفة مرة أخرى.

أما الهلال فبعدما وصل إلى قمة مستواه، بدأ خلال الفترة الأخيرة في تذبذب غير متوقع، بعد خروجه المفاجئ من كأس خادم الحرمين الشريفين، وأيضًا خسارته لمباراة الوحدة بالدوري.

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ما الذي ينتظرنا في مواجهة الكلاسيكو فنيًا هذه المرة؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال السطور التالية..

أزمات فنية بالهلال

عاني نادي الهلال خلال المباريات الأخيرة من العديد من الأزمات التي واجهته، أبرزها هي إهدار الفرص لتسجيل الأهداف، حيث أتيحت أمام اللاعبين الكثير من الفرص من أجل التهديف ولم يتم استغلالها.

اللمسة الأخيرة وإنهاء الهجمات هي أكبر آفة عانى منها الفريق خلال المباريات الأخيرة، خاصة أمام الوحدة في المباراة التي خسرها الزعيم.

المشكلة الفنية الأخرى هي دفاعية، حيث لم يظهر خط دفاع الهلال بالشكل المعهود خلال آخر المباريات، ولم يتم معالجة هذا الأمر بالشكل الجيد من جانب الجهاز الفني.

الغيابات المؤثرة

خلال المباريات الماضية، عانى فريق نادي الهلال من الغيابات لأكثر من سبب، سواء الإصابات أو الإيقاف، وهو الأمر الذي أثر فنيًا على الفريق، وأيضًا تسبب في تذبذب النتائج

ابتعاد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو عن فريق الهلال خلال الفترة الماضية، ظهر تأثيره سلبيًا، وأيضًا الغيابات الأخرى التي جعلت الزعيم يعاني.

هذا بالإضافة إلى عدم تقديم اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو، المستوى المنتظر منه، ولم يستطع تعويض غياب جيوفينكو.

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استقرار الاتحاد

أما عن نادي الاتحاد، فأكثر ما يميزه هذا الموسم هو الاستقرار الإداري والفني، وهو ما ظهر على مستوى الفريق، الذي قدم مستويات مميزة، وأيضًا نتائج رائعة.

ورغم الأزمات التي عانى منها الفريق مع بداية الموسم، وتذبذب النتائج، إلا وأن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تتعامل بحكمة وهو ما ظهر على مستوى الفريق مؤخرًا.

المشاكل الفنية

مع بداية الموسم كانت هناك بعض المشاكل الفنية التي واجهت الاتحاد، خاصة على مستوى الدفاع، ومع انضمام المدافع المصري أحمد حجازي انتهت تلك الأزمة تمامًا.

ولكن هناك بعض الأمور الأخرى، المتعلقة بعدم قدرة الفريق على الحفاظ على التقدم في العديد من المباريات، ولكن قد ينجح البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد، في القضاء على تلك المشكلة.