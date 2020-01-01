حارس مرمى الأهلي يعترف بأفضلية الهلال في كلاسيكو الدوري السعودي

ياسر المسيليم يتحدث عقب خسارة الأهلي أمام الهلال

اعترف ياسر المسيليم حارس مرمى الأهلي بأفضلية الهلال ونجاحه في استغلال فرصه خلال المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض وانتهت لصالح بطل آسيا بنتيجة 3-1.

المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بدأت بتقدم الهلال بهدف سالم الدوسري، لكن عمر السومة أنهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.

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الشوط الثاني خضع لأفضلية كاملة من جانب الهلال، وقد توجها بهدفين بواسطة هدافه بافيتيمبي جوميس ومدافعه الذي شارك من دكة البدلاء علي البليهي.

المسيليم تحدث عقب اللقاء للقنوات الرياضية السعودية مؤكدًا أن الهلال كان الأفضل خلال اللقاء والأكثر سيطرة على مجريات المباراة، مضيفًا "الهلال استغل الفرص التي سنحت له فيما نحن لم نؤد جيدًا في الملعب وارتكبنا الكثير من الأخطاء خاصة في التغطية الدفاعية. عمومًا، تلك كرة القدم وعلينا نسيان تلك الخسارة والتفكير فيما هو قادم لنتمكن من مواصلة الموسم".

"الهدف الأول وضعنا تحت الضغط بالتأكيد، لكننا نجحنا في العودة وإدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، بدأنا مباراة جديدة في الشوط الثاني وكان علينا تقديم أداء أفضل مما فعلنا، لكن تلك كرة القدم، تعطي من يُعطيها ونحن اليوم لم نقدم المستوى المطلوب".

أتم قائلًا حول سوء النتائج رغم امتلاك الأهلي لعدد من اللاعبين المميزين "هذا الشيء الذي نبحث عنه، نريد أن نعلم أي الخلل بالظبط، جميع اللاعبين في الأهلي دوليين ولكن رغم هذا تحدث لنا الكثير من المشاكل داخل الملعب، أعتقد علينا أن نجلس معًا ونحلل الأداء والأخطاء".