جول 25 | هل ينفض السومة في 2020 غبار العامين السابقين ويعود للقائمة؟

نظرة لأداء المهاجم السوري خلال العامين

واصل عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي غيابه عن قائمة جول 25 لعام 2019 للعام الثاني على التوالي، ذلك نتيجة تراجع مستواه وتأثيره مع الفريق مقارنة بنجوم آخرين من المنطقة العربية.

عمر السومة بدأ مسيرته مع الأهلي في الدوري السعودي موسم 2014-2015 ونجح في حفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ البطولة، بعدما تُوج هدافًا لها 3 مواسم متتالية، 2014-2015 و2015-2016 و2016-2017، كما أنه تخطى حاجز الـ100 هدف في إنجاز عظيم للمهاجم السوري.

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تراجع أداء السومة موسم 2017-2018 ولم يُحرز سوى 11 هدفًا في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، لكنه استعاد عافيته مجددًا الموسم الماضي وإن لم يستطع التفوق على تألق النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي تُوج هدافًا للدوري برصيد 34 هدفًا.

وأحرز السومة هذا الموسم 6 أهداف خلال 11 مباراة لعبها مع الأهلي في الدوري السعودي، وقد ارتبط اسمه بخلاف جمعه مع المدرب السابق برانكو إيفانكوفيتش نظرًا لطرحه وجهة نظر فنية تتعلق في عدم نجاح فكرة تواجده بجانب دجانيني تفاريس في هجوم الراقي.

أرقام السومة خلال عام 2019 تُظهر تحسنًا طفيفًا عما كان عليه الوضع عام 2018، لكنه بالطبع مازال بعيدًا عن أرقامه الرائعة في السنوات الثلاثة السابقة، وقد كان وصيف المصري محمد صلاح في قائمة جول 25 لعام 2017.

السومة وخلال عام 2018 لعب 17 مباراة في الدوري السعودي منهم 15 من البداية، أحرز خلالهم 12 هدف منهم هدفين من ركلات الجزاء، وقدم لزملائه 3 تمريرات حاسمة، وصنع لهم 11 فرصة منهم اثنتين محققتين.

الرقم المهم هو الخاص بالحسم واستغلال الفرص المؤكدة، إذ سنحت للسومة 12 فرصة محققة عام 2018 نجح في استغلال نصفهم بنجاح وفشل في النصف الآخر، أي كانت نسبة الحسم لديه 50%.

تحسنت تلك الأرقام قليلًا عام 2019، إذ خاض صاحب الـ30 عامًا 22 مباراة في الدوري السعودي منهم 15 أساسيًا، سجل خلالهم 14 هدفًا منهم هدفين من ركلات الجزاء، وصنع 3 أهداف و12 فرصة لزملائه منهم 4 محققة.

سنحت للسومة 20 فرصة محققة للتسجيل خلال 2019، نجح في استغلال 11 منهم بنجاح وأهدر 9 فرص، أي أن نسبة الحسم لديه تحسنت قليلًا ووصلت إلى 55%.

السومة نجح خلال عام 2019 في إحراز هدفين من خارج منطقة الجزاء، مقابل 0 من تلك الأهداف في العام السابق، كما أنه حاول التسديد 100 مرة عام 2019 مقابل 78 عام 2018، كان منهم على المرمى 42 مقابل 34 للعام السابق.

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النجم السوري بدأ يستعيد مستواه المعهود عام 2019، لكن يبقى بعيدًا كما أسلفنا عما سبق وهذا يعود لعدة عوامل منها عامل العُمر والجوانب البدنية والإصابات، وكذلك حالة الأهلي الفنية المتراجعة والتخبط الإداري وعدم الاستقرار على مدرب واحد لفترة زمنية جيدة، وعلينا ألا نتجاهل حقيقة انضمام دجانيني تفاريس الذي أخذ جزءً من "كعكة" فرص وأهداف الفريق مما أثر سلبًا بالطبع على السومة.

يدور الحديث حاليًا عن إمكانية رحيل السومة عن الأهلي السعودي، إما للإمارات أو للعب في الدوري المصري بقميص الأهلي الباحث عن مهاجم صاحب قدرات وشخصية وخبرة لمساعدته في استعادة العرش الأفريقي.