تطور ملفت في حالة مصابي الهلال ومواعيد عودتهم للملاعب

الحديث عن سلمان الفرج وسالم الدوسري وعبد الله الحمدان

زفت صحيفة الرياضية السعودية أخبارًا رائعة لجماهير الهلال السعودي خاصة بحالة مصابي الفريق ومواعيد عودتهم للتدريبات الجماعية ومن ثم المباريات، والأمر يتعلق تحديدًا بالثلاثي سالم الدوسري وعبد الله الحمدان وسلمان الفرج.

الهلال يخوض حاليًا غمار دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وقد حصد 4 نقاط من جولتين بتعادله 1-1 مع أجمك الأوزبكي وفوزه 2-0 على شباب الأهلي الإماراتي، ويستعد لمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي في الجولة الثالثة.

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ما هي إصابة سلمان الفرج ومتى تعرض لها ومتى سيعود؟

تعرض القائد سلمان الفرج لالتواء شديد في مفصل القدم خلال مواجهة النصر في مباراة السوبر السعودي في نهاية يناير الماضي، وقد بدأ علاجه بعدد من الجلسات العلاجية ثم أجرى عملية جراحية في مستشفى سبيتار في قطر خلال فبراير الماضي.

وحدد الجهاز الطبي الـ10 الأيام الأولى من مايو القادم موعدًا لعودة الفرج وانتظامه في التدريبات الجماعية، ولذا حذف الهلال اسمه من قائمته القارية.

صحيفة الرياضية أوضحت أن لاعب الوسط المخضرم دخل بالفعل المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، حيث بدأ يؤدي تدريبات الجري والمهارات والتحرك بالكرة.

الخبر السعيد أن الفرج وحسب خطته التأهيلية سيكون جاهزًا تمامًا للعب قبل مواجهة الشباب في قمة الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، والمقررة يوم 7 مايو القادم.

ما هي إصابة عبد الله الحمدان ومتى يعود؟

عانى عبد الله الحمدان مهاجم الهلال من إصابة في عضلات أسفل البطن، ويغيب عن الفريق منذ مواجهة الرائد في 5 مارس الماضي، وقد تعرض خلال فترة غيابه للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

الرياضية أوضحت أن الحمدان بات قريبًا من العودة إلى التدريبات الجماعية بعد دخوله المرحلة النهائية من برنامجه التأهيلي الفني والبدني، مشيرة إلى أن التوقعات تُرجح انخراطه في المران الجماعي خلال أسبوع واحد.

متى يعود سالم الدوسري؟

سالم الدوسري كان قد تعرض لإصابة في مفصلي الركبة والقدم خلال مواجهة منتخب السعودية مع فلسطين في نهاية مارس الماضي، وقد أدى ذلك لغيابه عن مباريات دوري أبطال آسيا.

الرياضية أوضحت أن الجناح السعودي تقدم كثيرًا في برنامجه العلاجي والتأهيلي، لكن عودته لم تُحدد بعد للتدريبات الجماعية، وإن كان مستبعدًا أن يلحق بمباريات دور المجموعات في دوري الأبطال.

الهلال والشباب .. لماذا هي قمة الحسم في الدوري السعودي؟

يتصارع الهلال والشباب ومعهما الاتحاد على لقب الدوري السعودي للموسم الجاري، ويتصدر الفريقان جدول الترتيب برصيد 48 نقطة ويُطاردهما العميد بنقاطه الـ46 مع لعبه مباراة إضافية.

الهلال سيلتقي الشباب يوم 7 مايو القادم على استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب في الرياض، ضمن الجولة الـ26، والتي انطلقت بالفعل خلال الأسبوع الماضي وشهدت تعادل الاتحاد السلبي المخيب مع الباطن وتفويته فرصة التقدم للصدارة بجانب الزعيم والليوث.

الفائز باللقاء قد يحسم إلى حد كبير لقب الدوري لصالحه، خاصة مع بقاء 4 جولات فقط على النهاية.

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