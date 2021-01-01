كوزمين: كنت قريبًا من العودة للهلال .. ورفضت عروضًا سعودية بسبب الجماهير

كوزمين يوضح موقفه من العروض السعودية

تحدث كوزمين أولاريو المدير الفني الأسبق للهلال السعودي، حول رفض عروض من أندية سعودية خلال الفترة الماضية، وفشل عودته للزعيم مرة أخرى.

كان كوزمين قد تولى تدريب الهلال في الفترة ما بين يوليو 2007 حتى فبراير 2009، حيث حقق خلال هذه الفترة لقب الدوري السعودي مرة وكأس ولي العهد مرتين.

وقال كوزمين في تصريحات عبر قناة "أبو ظبي" الرياضية: "تلقيت العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة من السعودية لكنني رفضتها احترامًا لجماهير الهلال".

ورد على أمنيته بعودته للهلال مرة أخرى قائلًا: "إذا أرادوني سأكون مهتم بالطبع أيًا كانت الظروف وقتها، تجربتي معهم كانت فريدة من نوعها".

وتابع كوزمين تصريحاته مجيبًا على ارتباط اسمه بتدريب فريق النصر، حيث قال: "هذا قرار صعب جدًا، وكنت على مقربه من العودة للهلال منذ عامين ولكن النادي الصين رفضت تركي وقتها".

يعد كوزمين من أبرز المدربين الأجانب الذين ارتبطوا بحب جماهير الهلال خلال السنوات الماضية، وهو ما يظهر خلال تصريحاته حول رفض عروض من أندية سعودية أخرى.