كيف تشاهد مباراة الهلال واستقلول في دوري أبطال آسيا 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد استقلول في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وكيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

يواجه الهلال نادي استقلول في قمة المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا هذا العام، وذلك يوم الأربعاء 21 أبريل 2021.

تعادل الزعيم في مباراته الأولى مع نادي أجمك بهدفين لمثلهما، وفي المباراة الثانية ضد شباب الأهلي دبي فاز بهدفين نظيفين وصعد إلى صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.

يمتلك نادي استقلول نفس رصيد الهلال، لكنه في المركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف، وستكون هذه المباراة هي مباراة فك الارتباط بين الفريقين.

جدول مباريات ومجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا 2021

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلول في دوري أبطال آسيا 2021، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى مباراة الهلال واستقلول في دوري أبطال آسيا 2021؟

ستنطلق صافرة مباراة الهلال ضد استقلول في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات، وذلك يوم الأربعاء 21 أبريل 2021.

المباراة الموعد الملعب الهلال - استقلول الأربعاء 21 أبريل 2021،

9 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ستاد الأمير فيصل بن فهد

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلول دوري أبطال آسيا 2021؟

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها، وذلك بعد أن كانت تنقل في السابق حصريًا على شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

المباراة القنوات الناقلة الهلال - استقلول لا يوجد

كيف تشاهد مباراة الهلال واستقلول في دوري أبطال آسيا 2021 على الإنترنت؟

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع شركة الرياضة السعودية، تحصل بموجبها الشركة على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد القاري في السعودية بين 2021 و2024.

وبحسب الاتفاق ستقوم الشركة السعودية بنقل البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية الآسيوية، ومن ضمنها بالتأكيد دوري أبطال آسيا.

ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.