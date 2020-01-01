النني يُرجِح انتقال أوزيل إلى فناربخشة قريبًا

يُزعجني بهتافاتهم..

ادّعى محمد النني، لاعب أرسنال المُعار إلى بشكتاش، أن زميله السابق مسعود أوزيل قد ينتقل إلى فناربخشة في الفترة المقبلة من مسيرته، مُعللًا ذلك بإنبهار الدولي الألماني بالنادي التركي وجماهيره.

الدولي المصري كان من المقربين لأوزيل في أرسنال في السنوات الماضية، ولا يزال النني يحتفظ بعلاقة جيدة مع لاعب ريال مدريد السابق رغم رحيله في الصيف الماضي إلى الدوري التركي.

النني في حديث مع شبكة بي إن سبورتس قال "مسعود يحب فناربخشة حقًا، إنه دائم الحديث عن النادي والمشجعين هناك.".

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كما أضاف "إذا سألتني، فأنا أعتقد أنه من الممكن أن يأتي إلى فناربخشة، إنه يحاول دائمًا إزعاجي من خلال غناء أهازيج جماهير فناربخشة.".

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بالفعل، ارتبط اسم صاحب الـ31 عامًا بالانضمام إلى فناربخشة في الصيف والشتاء الأخيرين، لكن في نهاية المطاف يظل الراتب المرتفع للغاية الذي يحظى به أوزيل حائلًا أمام انتقاله إلى أي فريق بوجه عام.

أوزيل عانى في السنة الأخيرة وبالتحديد منذ وصول أوناي إيمري إلى ملعب الإمارات، لكن الأمور تحسنت كثيرًا بعد إقالته وتولي مايكل أرتيتا زمام الأمور، إذ بات من الدعائم الأساسية للمدرب الإسباني في آخر 3 أشهر.

ويمتد عقد أوزيل مع أرسنال حتى صيف 2021، وسبق وأن تحدث عن مستقبله بتأكيده على أنه يُركز فقط على تقديم كل ما لديه حتى ينتهي عقده ومن ثم ينظر إلى مسألة البقاء أو الرحيل.

يذكر أن أوزيل قد شارك هذا الموسم في 21 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات، وقد سجل هدفًا وحيدًا مع صناعته لهدفين آخرين.