أرتيتا: أوباميانج يحتاج للبطولات لكن ماذا عن هاري كين؟

المدرب الإسباني يعلق على التكهنات المحيطة بالمهاجم الجابوني

أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، أن مهاجم الفريق بيير إيمريك أوباميانج، أن البطولات ليست العنصر الوحيد له، ليثبت أنه لاعب على أعلى مستوى ومن طينة الكبار.

أوباميانج تصدر عناوين الصحف أكثر من مرة هذا الموسم، بسبب مستوياته المميزة مع أرسنال، خاصة بعد تقاسمه صدارة الهدافين بالدوري الإنجليزي مع جيمي فاردي، عقب تسجيله ثنائية أمام إيفرتون الأحد الماضي.

أرتيتا سؤل خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المدفعجية مع أولمبياكوس مساء اليوم الخميس، عن أحقية أوباميانج بتحقيق الألقاب، كمكافأة للمستوى الذي وصل له، وهو ما قد يدفعه للرحيل لنادي آخر قبل دخوله العام الأخير من عقده.

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وجاء رد الإسباني:"نعم، ولكن هاري كين سجل 30 هدفاً، ومع ذلك لم يسبق له الفوز بالدوري الإنجليزي مع توتنهام ولا يستطيع أحد إنكار جودته".

وأضاف:"هناك العديد من النماذج للاعبين كبار قدموا مستويات مبهرة، ومع ذلك لم يفوزوا بالبطولات أيضاً، لسوء الحظ نحن في دولة بها العديد من الفرق الكبيرة، وهناك فريق واحد فقط هو من يحقق اللقب".

وتابع:"من الواضح أن اللاعبين الكبار يلعبون بأندية تفوز بشكل مستمر، ولكن نحن نعرف مدى جودة أوباميانج دون الحاجة لذلك، بالنظر لما يقوم به ومدى ثباته على مدار السنوات الماضية".

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واستكمل:"حصل على لقب الهداف الموسم الماضي، ولو كان فاز بالدوري لتم اختياره كأفضل لاعب، أنت دائماً بحاجة لأداء فردي وجماعي بنفس الوقت، وبالنسبة لنا نسعى دائماً لاتخاذ خطوة للأمام لإقناع اللاعبين الكبار بالبقاء معنا".

يذكر أن الدولي الجابوني نجح في تسجيل 49 هدفاً بالدوري الإنجليزي، في 74 مباراة لعبها مع أرسنال بالبطولة منذ انتقاله قادماً من بوروسيا دورتموند في 2018.