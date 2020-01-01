النني: أرتيتا قدوتي وهكذا فزنا على ليفربول

المصري عاد أساسياً في لندن

تحدث محمد النني، لاعب آرسنال، عن مستوى فريقه الموسم الموسم الحالي بعد المباراتين مع ليفربول، وعن عودته للمشاركة أساسياً في تشكيل ميكيل أرتيتا.

وعاد الدولي المصري للعب دوراً مهماً في تشكيل المدفعجية بعد عودته من الإعارة في النصف الثاني للموسم الماضي بتركيا.

اقرأ أيضاً .. كلوب مدرباً لآرسنال .. صلاح بجوار النني وضياع ألقاب ليفربول

المزيد من الفرق

وقال النني مع "سكاي": "نعم واجهنا ليفربول مرتين وحاولنا التعلم من اللقاء الأول ولذا في اللقاء الثاني لعبنا ووضعناهم تحت الضغط لأن عندما تعطيهم مساحات يصبح الأمر أصعب".

وأضاف: "هذا صنع الفارق وقدمنا عرضاً قوياً، شيفيلد؟ فريق جيد وسيقدمون عرض قوي وسنحاول التعلم من مباراة الموسم الماضي أمامهم".

وعن عودته كلاعب أساسي: "أعرف أرتيتا كلاعب ودائماً حاولت التعلم منه، سعيد بثقته ووضعه لي كأساسي مع آرسنال، أحاول تقديم كل ما أملك لمساعدة الفريق".

اقرأ أيضاً .. بداية جديدة؟ النني ورحلة ثانية في آرسنال

آرسنال لعب مرتين الأسبوع الماضي مع ليفربول، خسر في الأولى لحساب البريميرليج، قبل أن يعوض ويتفوق على الريدز في كأس كاراباو.

ويلعب النني وفريقه مساء اليوم الأحد أمام شيفيلد يونايتد لحساب الدوري، اللقاء الأخير للنادي قبل التوقف الدولي.