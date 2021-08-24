العالمي قرر التفرغ للمنافسة بعيدًا عن مشكلات التحكيم.

قررت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، توفير أجواء مستقرة للفريق بعيدًا عن المشكلات التحكيمية، كي يتفرغ العالمي للتركيز في حصد اللقب المحلي فقط.

العالمي استهل مشواره في الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز أمام ضمك برباعية مقابل هدف وحيد.

لكنه سقط في الجولة الثانية في فخ الهزيمة أمام الفيصلي، بثنائية مقابل هدف وحيد.

كيف تخلص النصر من عبء التحكيم المحلي؟

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أعلن قبل انطلاق الموسم بأنه سيسمح للأندية بطلب حكام أجانب في عدد غير محدد من المباريات، لكن بشرط تحمل تكاليف استقدام الطواقم الأجنبية.

إدارة مسلي رأت أنه لا مفر من الاعتماد على الحكام الأجانب، في ظل الأخطاء المؤثرة من الحكام المحليين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن إدارة النصر قامت بتسليم اتحاد الكرة كافة مبالغ طواقم التحكيم الأجنبية، لكافة مباريات الفريق، التي ستقام على ملعبه، خلال الدور الأول.

الحكم السعودي فقد ثقة الأندية:

الموسم الماضي، كان النظام به يقوم على الاعتماد على الحكام السعوديين بشكل أساسي، مع السماح للأندية باستقدام أجانب على نفقتهم الخاصة، في سبع مباريات فقط.

خلال ذاك الموسم، كثُرت بيانات الاعتراض من الأندية، نظرًا لوقوع الحكام المحليين في أخطاء مؤثرة أكثر من مرة، وإن كانت لجنة الحكام لا تريد الاعتراف بهذه الأخطاء، وأكدت أكثر من مرة أنه كان موسمًا ناجحًا للحكم السعودي.

قرار العودة للاعتماد على الأجانب بصورة غير محددة، وإن كان سيضر الحكام السعوديين إلا أن الأندية تريد الحفاظ على حقوقها، وضمان عدالة المنافسة بعيدًا عن الأخطاء المؤثرة.

الإثارة كانت حاضرة بقوة مع أهداف الجولة الأولى في



دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين



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