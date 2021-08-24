خاص | النصر يُرسل طلبًا رسميًا للأهلي بخصوص ديانج

دبابة الأهلي قد يرحل هذا الصيف

أفادت مصادر جول النسخة العربية الخاصة أن نادي النصر السعودي أرسل طلبًا رسميًا للنادي الأهلي المصري بخصوص لاعب وسطه المالي أليو ديانج، والذي تدور حوله مفاوضات حاليًا مع نادي جلطة سراي التركي.

عملاق اسطنبول لديه رغبة كبيرة في التعاقد مع ديانج، وقد أرسل عدة عروض آخرها قُدر بـ5.5 مليون دولار لضمه هذا الصيف، إلا أن الأهلي رفض متمسكًا بالحصول على 8 ملايين دولار على الأقل مع 20% من عائد إعادة بيعه.

جلطة سراي قد يُواجه الآن عقبة جديدة في طريق تعاقده مع ديانج، تتمثل باهتمام النصر بضمه، إذ أفادت مصادرنا الخاصة أن الفريق السعودي أرسل طلبًا رسميًا للأهلي يستفسر من خلاله عن إمكانية التعاقد مع صاحب الـ23 عامًا هذا الصيف.

ديانج كان قد ارتدى القميص الأحمر قادمًا من مولودية الجزائر صيف 2019، وقد لعب مع الفريق 90 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية بجانب كأس العالم للأندية، وقد سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7 آخرين.

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لاعب منتخب مالي ساهم بقوة في فوز الأهلي بعدة ألقاب خلال الموسمين الأخيرين وأبرزهم لقبي دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي والدوري المصري.

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