"العبيد رفض الاتفاق واختار هذا الفريق من جدة"

الظهير الأيسر على أعتاب مغادرة النصر

أكد وكيل اللاعبين "فهد سارح" أن عبد الرحمن العبيد مدافع النصر رفض عرضًا من الاتفاق للانضمام له مفضلًا الرحيل إلى الاتحاد في جدة.

كانت تقارير صحفية قد أكدت عدم رغبة المدرب مانو مينيزيس في بقاء الظهير الأيسر مع النصر هذا الموسم، خاصة بعد التعاقد مع محمد قاسم في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الفيصلي.

اللاعب وحسب صحيفة البلاد كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى الاتفاق، لكن سارح أكد أنه غير رأيه مؤخرًا واختار الاتحاد، مشيرًا إلى أن توصل الفريق الجداوي لاتفاق مع النصر حول شراء مدة العقد المتبقية هو العقبة الأخيرة قبل إعلان الصفقة رسميًا.

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العبيد يرتبط مع النصر بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولم تفتح الإدارة النصراوية معه أي مفاوضات لتجديده خاصة في ظل عدم اقتناع الجهاز الفني به، رغم مطالبة الجماهير عبر تويتر بالحفاظ عليه.

صاحب الـ28 عامًا انضم للنصر قادمًا من القادسية في يناير 2018 وقد لعب مع الفريق 81 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف.

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