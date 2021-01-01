المريسل يفجر مفاجأة بشأن التحقيق مع حسين عبد الغني

تم التحقيق في واقعة العنصرية تجاه سيبا اليوم

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل نتائج تحقيق لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، مع حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي لنادي النصر، بشأن واقعة العنصرية تجاه سيباستياو "سيبا"؛ لاعب نادي الشباب.

اُتهم المدير التنفيذي للعالمي بوصف اللاعب بـ"القرد"، من قبل الجانب الشبابي، أثناء خروجه من الملعب، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، أول أمس السبت، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ووصل عبد الغني وخالد البلطان؛ رئيس الشباب، وسيبا عصر اليوم الثلاثاء، إلى مقر اتحاد القدم من أجل حضور جلسة التحقيق معهم.

المريسل كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ثبتت براءة حسين عبدالغني من التهمة المنسوبة له بإطلاق لفظ عنصري لدى لجنة الانضباط والأخلاق حيث لم يدون مراقب المباراة اي شي عن ذلك واكتفى بكتابة (الشبابيون يدعون انه تلفظ عنصرياً وانا لم اسمع شي)".

وأضاف: "حسين عبدالغني ربما يتم ايقافه بسبب المشادة مع خالد البلطان من مباراتين لثلاث، المشادة الكلامية التي ممكن يتوقف عليها حسين عبدالغني وفقاً للتقرير الذي كتبه حكم المباراة تركي الخضير حيث اشار ان هناك مشادة كلامية حدثت بين الطرفين (رغم انني ارى ان حسين لم يقم بفعل اي شي يستحق الايقاف)".

الإعلامي اختتم: "البلطان و اللاعب سيبا اعتقد ان ...... و حنا على المدرج و نتفرج".

خاص



ثبتت براءة #حسين_عبدالغني من التهمة المنسوبة له بإطلاق لفظ عنصري لدى #لجنة_الانضباط_والأخلاق حيث لم يدون مراقب المباراة اي شي عن ذلك واكتفى بكتابة(الشبابيون يدعون انه تلفظ عنصرياً وانا لم اسمع شي)

حسين عبدالغني ربما يتم ايقافه بسبب المشادة مع خالد البلطان من مباراتين لثلاث

. https://t.co/6i2p40u0KQ — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 16, 2021

لجنة الانضباط والأخلاق كانت قد أصدرت قرارًا مؤقتًا أمس الإثنين، ضد عبد الغني والبلطان، بشأن هذه القضية، معلنة إيقافهما بشكل مؤقت. (طالع التفاصيل)

المباراة كانت قد انتهت بهزيمة العالمي، لتكون الهزيمة الأولى له في عهد مدربه ألين هورفات، والأولى كذلك على ملعب مرسول بارك.

العالمي يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، فيما يتصدر الشباب برصيد 38 نقطة، متفوقًا بأربع نقاط عن أقرب منافسيه.