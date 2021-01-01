عقوبات واقعة سيبا | رسميًا .. إيقاف مؤقت وحرمان من دخول الملاعب لحسين عبد الغني والبلطان

واقعة عنصرية حدثت خلال مواجهة النصر والشباب

أصدر لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا، اليوم الإثنين، قرارًا مبدئيًا في واقعة العنصرية ضد سيباستياو "سيبا"؛ محترف نادي الشباب السعودي، التي حدثت من قبل نادي النصر، خلال مواجهة الفريقين أول أمس السبت.

دبت أزمة داخل المباراة بسبب بعض الألفاظ العنصرية التي تم توجيهها من حسين عبدالغني إداري النصر إلى سيبا لاعب الشباب في مشهد مرفوض وأثار الجدل داخل اللقاء.

لجنة الانضباط قررت إيقاف حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للعالمي، لمدة 15 يومًا قابلة للتمديد عن مرافقة الفريق في جميع المباريات الرسمية، موضحة أنه قرار قابل للاستئناف.

وعاقبت اللجنة خالد البلطان؛ رئيس الليث الأبيض، بالحرمان لمدة 15 يومًا قابلة للتمديد من دخول الملاعب التي تقام بها المباريات أثناء أوقات المباريات، في قرار قابل للاستئناف.

وأوضحت لجنة الانضباط أن هذه القرارات مؤقتة، نظرًا لحاجتها لمزيد من الوقت لاستكمال التحقيقات والاستماع لكافة الأطراف والفصل في القضية.

ونشبت الأزمة بشكل قوي أثناء خروج سيبا من المباراة، حيث انفعل بعدها خالد البلطان أثناء تواجده في المقصورة على ما حدث تجاه لاعب الشباب.