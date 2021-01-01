بعد اتهامه بالعنصرية .. حسين عبد الغني يتخذ إجراءاته ضد البلطان وسيبا

الجانب الشبابي اتهم المدير التنفيذي للنصر بوصف اللاعب بالقرد

قرر حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي لنادي النصر السعودي، اتخاذ موقف حاسم ضد خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب، وسيباستياو "سيبا"؛ محترف الليوث، بعدما اتهمانه بتوجيه عبارات عنصرية ضد الأخير.

الثنائي اتهم المدير التنفيذي للعالمي بوصف اللاعب بـ"القرد"، أثناء خروجه من الملعب، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، أول أمس السبت، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن عبد الغني رفع دعوى تشهير أمام النيابة العامة ضد سيبا والبلطان، معتبرًا إياهم بتوجيه اتهامات له دون سبب أو دليل، نافيًا عن نفسه قيامه بأي تصرف غير أخلاقي تجاه اللاعب المحترف.

لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، كانت قد أصدرت قرارًا مؤقتًا قبل قليل، ضد عبد الغني والبلطان، بشأن هذه القضية، معلنة إيقافهما بشكل مؤقت. (طالع التفاصيل)

المباراة كانت قد انتهت بهزيمة العالمي، لتكون الهزيمة الأولى له في عهد مدربه ألين هورفات، والأولى كذلك على ملعب مرسول بارك.

العالمي يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، فيما يتصدر الشباب برصيد 38 نقطة، متفوقًا بأربع نقاط عن أقرب منافسيه.