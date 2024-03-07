النصر ضد الرائد | "فقد السيطرة ولم يعمل بنصيحته لكريستيانو رونالدو" .. كن شجاعًا يا كاسترو ونفذ وعدك التاريخي

نادي النصر يواصل الانهيار مع لويس كاسترو..

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"سأرحل عندما أفقد السيطرة على غرفة الملابس".. هكذا وعد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الجماهير.

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كاسترو تحدث عن هذا الأمر؛ عندما كان الفريق النصراوي، يقدّم مستويات مبهرة في بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، قبل أن تتراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

التراجع الكبير بدأ بالتعادل (4-4) مع الحزم، في الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي، قبل السقوط أمام العين الإماراتي بهدف، في ذهاب ربع نهائي أبطال آسيا.

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وبعد مباراة الحزم.. اتهم المدير الفني البرتغالي البالغ من العمر 62 سنة، نجوم نادي النصر، بتكرار نفس الأخطاء في كل مباراة، خاصة من الناحية الدفاعية.

وقال لويس كاسترو: "هناك الكثير من اللاعبين في الفريق، يحتاجون إلى تحسين مستواهم؛ إذا أردنا مواصلة المنافسة على جميع البطولات، في الموسم الحالي".

لويس كاسترو فقد السيطرة على غرفة ملابس النصر

لكن.. على ما يبدو أن نجوم النصر لم يتجاوبوا مع تصريحات كاسترو؛ حيث واصلوا ارتكاب نفس الأخطاء، خلال مباراة الفريق الأول أمام الرائد، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن.

لاعبو النصر ارتكبوا أخطاءً فادحة في خطي الوسط والدفاع تحديدًا؛ ما ساهم في تحقيق الرائد، الفوز بثلاثةأهداف مقابل واحد، وانتزاع 3 نقاط غالية من ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

تكرار الأخطاء رغم تنويه المدرب البرتغالي، يؤكد على أنه فقد السيطرة على غرفة ملابس العالمي، ووصل إلى مرحلة غير قادر فيها على إيصال أفكاره إلى اللاعبين، أو حتى إقناعهم بتغيير بعض الأمور البسيطة على أرضية الملعب.

ليس هذا فقط.. بل من الواضح أن كاسترو فقد سحره وتأثيره على نفسية اللاعبين؛ حيث كان للمدير الفني المخضرم، تصريحًا سابقًا عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر؛ قال فيه: "عندما توليت تدريب الفريق، وجدته حزينا؛ فأخبرته لكي يتألق داخل أرضية لملعب، يجب أن يبتسم".

وما يحدث الآن؛ هو أن لويس كاسترو نفسه، فقد الابتسامة، الأمر الذي أنعكس على جميع نجوم الفريق الأول، الذين ظهر عليهم الإحباط في المباريات الأخيرة، مع غياب تام للثقة.

لذلك.. على كاسترو أن يكون شجاعًا، وينفذ وعده بالرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد أن فقد سيطرته على غرفة الملابس، وأن لا ينتظر قرار إقالته من منصبه، الذي يبدو أنه أصبح قريبًا جدًا.

جدير بالذكر أن مصادر أعلنت في تصريحات خاصة لموقع "كووورة"، رفع الإدارة النصراوية، توصية إلى الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنادي، بإقالة لويس كاسترو؛ إذا فشل في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث سيواجه العين "إيابًا"، يوم 11 مارس الجاري.

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