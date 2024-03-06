خاص | الكلمة الأخيرة في مستقبل لويس كاسترو .. كواليس اجتماع النصر الحاسم

قرار إدارة النصر في "مستقبل" لويس كاسترو..

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عقد مجلس إدارة شركة نادي النصر "غير الربحية"، برئاسة مسلي آل معمر، اجتماعًا ساخنًا في الساعات القليلة الماضية؛ بعد التراجع الكبير في مستوى ونتائج الفريق الأول لكرة القدم.

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النصر تعادل (4-4) مع الحزم، في الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ ليبتعد عن الصدارة بـ9 نقاط كاملة، مع السقوط أمام العين الإماراتي بهدف مقابل لا شيء، في ذهاب ربع نهائي مسابقة أبطال آسيا.

وكشفت مصادر خاصة في تصريحات لموقع "كووورة"، مساء اليوم الأربعاء، عن أن الاجتماع؛ ناقش أسباب تراجع نتائج الفريق مؤخرًا، بالإضافة إلى أزمة الإصابات التي ضربت أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ آخرهم الثنائي البرازيلي أندرسون تاليسكا والسعودي سلطان الغنام.

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تاليسكا سيغيب عن النصر، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بينما سيفتقد الفريق خدمات الغنام، لفترة تتراوح بين شهر إلى 6 أسابيع.

المصادر أعلنت تقديم الإدارة النصراوية بعد نهاية الاجتماع مباشرة، تقريرًا إلى الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنادي؛ يتضمن توصية بإقالة البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من منصبه؛ إذا فشل في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يستضيف نادي النصر، يوم 11 مارس الجاري، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، الفريق العيناوي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي المسابقة الآسيوية؛ من أجل تحديد المتأهل الأول إلى المربع الذهبي.

جدير بالذكر أن لويس كاسترو البالغ من العمر 62 سنة، تولى القيادة الفنية لنادي النصر، في مطلع الموسم الرياضي الحالي، وفي عقد لمدة عامين حتى 30 يونيو 2025؛ محققًا - حتى الآن - 27 فوزًا مقابل 4 تعادلات ومثلهم في الهزائم، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية.

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