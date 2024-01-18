"كريستيانو رونالدو كان حزينًا في النصر" .. اعترافات مثيرة من لويس كاسترو

تصريحات لويس كاسترو عن كريستيانو رونالدو

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كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، سرًا جديدًا عن مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

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رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى النصر في يناير من عام 2023، بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ حيث كانت بدايته صعبة مع قلعة العالمي، قبل أن ينفجر كرويًا في الموسم الرياضي الحالي.

وفي هذا السياق.. اعترف كاسترو في تصريحات مع صحيفة "تيتان سبورتس" الصينية، على هامش جولة النصر الودية في البلاد، بأنه وجد رونالدو حزينًا؛ عندما تولى مسؤولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في صيف 2023.

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المدير الفني البرتغالي أشار إلى أن كريستيانو كان يشعر بالحزن؛ بسبب بعض الظروف التي تعرض لها في حياته الشخصية، وعلى المستوى المهني أيضًا.

وشدد لويس كاسترو، على أنه حرص منذ اليوم الأول، في إعادة "الابتسامة" إلى الأسطورة البرتغالية؛ مضيفًا: "قلت له.. عندما لا يضحك وجهك، لن تضحك قدميك كذلك".

وأكد على أن اللاعب يشعر بسعادة كبير داخل النصر - حاليًا -؛ حيث أصبحت غرف ملابس الفريق الأول كـ"أسرة واحدة"، الجميع يضحك معًا ويحزن معًا.

وعن موعد اعتزال رونالدو.. قال كاسترو: "ماذا يعني السن؟.. الجودة التي يتمتع بها، وكذلك الطريقة التي يعمل ويتعافى بها؛ تجعله قادرًا على الاستمرار في الملاعب، لفترة طويلة للغاية".

ورفض مدرب نادي النصر، فكرة استبعاد كريستيانو رونالدو، من قائمة منتخب البرتغال، في كأس العالم 2026، مشددًا على أنه طالما لا يزال في الملاعب، يجب استدعائه؛ خاصة أنه يتمتع بروح قيادية عالية للغاية.

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