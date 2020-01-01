أخبار النصر اليوم | حمدالله: لن ألعب لغير العالمي في السعودية

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 26 إبريل

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأحد 26 إبريل 2020 ...

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نجاح أمرابط وحمدالله يُشجع النصر لضم مغربي ثالث

الصحافة تتحدث عن صفقة جديدة للنصر من لاعبي المغرب. التفاصيل هنا

تقارير: اهتمام إسباني بالمغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر

أكدت تقارير صحفية إسبانية، على أن المغربي نور الدين أمرابط، لاعب فريق نادي النصر السعودي، أثار اهتمام الإسبانيين، خلال الفترة الماضية، بعد عودته إلى هولندا مؤخرًا، لدخوله في الحجر الصحي. التفاصيل هنا

النابت يكشف سبب تعطل انتقاله إلى النصر

أكد سميحان النابت، لاعب فريق نادي أبها، على أن هناك شخصًا تسبب في تعطل انتقاله إلى صفوف نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. التفاصيل هنا

حمدالله: لن ألعب في السعودية لغير النصر

أكد عبد الرزاق حمدالله مهاجم وهداف النصر السعودي أنه لن يلعب لفريق آخر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، مشيرًا إلى أنه تنازل عن مستحقاته المالية لدى نادي الريان القطري للانتقال للعالمي. التفاصيل هنا

حارس عالمي ومدافع ياباني .. النصر يدرس تدعيمات الموسم المقبل

قررت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، عقد اجتماعًا مع أعضاء مجلس الإدارة، والبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق، من أجل دراسة ملفات الفريق تلبية كل متطلباته، استعدادًا للموسم الجديد. التفاصيل هنا