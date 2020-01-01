تقارير: اهتمام إسباني بالمغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر

نور الدين أمرابط يثير اهتمام الإسبانيين.

أكدت تقارير صحفية إسبانية، على أن المغربي نور الدين أمرابط، لاعب فريق نادي النصر السعودي، أثار اهتمام الإسبانيين، خلال الفترة الماضية، بعد عودته إلى هولندا مؤخرًا، لدخوله في الحجر الصحي.

أمرابط غادر المملكة العربية السعودية مؤخرًا، متوجهًا نحو هولندا، من أجل التواجد بجوار عائلته، خلال تلك الفترة الصعبة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار موقع "eldesmarque" الإسباني، إلى أن قيام محترف النصر نور الدين أمرابط، بمشاركة مواطنه المغربي، أبو بكر زعيتر، بطل الفنون القتالية، في بعض الأعمال الخيرية، بعد عودته إلى هولندا.

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وأضاف الموقع أن أمرابط ترك ذكرى رائعة في مدينة ملقة الإسبانية، حيث انضم لمواطنه أبو بكر زعيتر في العمل التضامني، وشارك في الأعمال الخيرية للمواطنين في هولندا.

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وهذه ليس هي المرة الأولى التي يساهم فيها أمرابط في أعمال خيرية، سواء بهذه الطريقة أو بمبالغ كبيرة من المال، حيث نشر أبو بكر زعيتر على حسابه، صورة لأمرابط وهو يقوم بتفريغ الفاكهة من شاحنة، وينقلها لما يحتاج لها.

ويعد نور الدين أمرابط، عنصرًا أساسيًا في تشكيل نادي النصر، حيث شارك في 58 مباراة منذ انضمامه للعالمي في صيف 2018 من واتفورد الإنجليزي.