النابت يكشف سبب تعطل انتقاله إلى النصر

ما سبب عدم انتقال سميحان النابت إلى النصر؟

أكد سميحان النابت، لاعب فريق نادي أبها، على أن هناك شخصًا تسبب في تعطل انتقاله إلى صفوف نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان النابت قريبًا من الانتقال إلى نادي النصر، ولكن المفاوضات توقفت بشكل مفاجئ، ليظل اللاعب ضمن فريقه أبها.

وانتشر مقطع فيديو للاعب أبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال خلاله: "إدارة أبها وافقت على انتقالي إلى النصر، ولكن أهم أسباب إلغاء الانتقال، هو أن إدارة النادي أدخلت شخصًا في الصفقة، وهو ما تسبب في تعطلها".

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سميحان النابت تابع: "الشخص الذي تدخل في الصفقة، غير رأي إدارة أبها، وجعلهم يطلبون من النصر مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى بعض الأمور التي عرقلت الصفقة".

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سميحان النابت وقع لنادي التعاون خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على عقد لنادي التعاون، لينضم له خلال بعد انتهاء الموسم لمدة 3 سنوات قادمة.

وينتهي عقد النابت مع نادي أبها بنهاية الموسم الحالي، حيث سينتقل إلى التعاون في صفقة انتقال حرة.